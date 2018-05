Rakúsko by mohlo ušetriť milióny eur. Na úkor rodinných prídavkov pre slovenské deti

BRATISLAVA - Rakúsko by na Slovákoch vďaka nižším rodinným prídavkom ušetrilo viac ako tretinu. Vyčíslil to minister práce Ján Richter (Smer-SD) počas rokovania eurovýboru v parlamente. Doteraz Rakúsko pracujúcim Slovákom na týchto dávkach vyplácalo 63,3 milióna eur, po novom by sa vyplácaná suma znížila na 40,07 milióna eur. Celkovo by rakúsky návrh zákona o zavedení nižších rodinných prídavkov na deti žijúce v zahraničí ušetril krajine 112 miliónov eur.

Blaha ocenil kroky slovenskej vlády proti návrhu Rakúska. Archívne foto Zdroj:Július Dubravay

Slovensko proti tomuto návrhu protestuje spolu s ďalšími krajinami V4, ako aj spoločne s Lotyšskom, Belgickom a Írskom. Podľa Richtera totiž musí platiť princíp rovnakých odmien za rovnakú prácu. "Toto je absolútne neprijateľná regulácia," poznamenal na výbore Richter s tým, že slovenskí občania, ktorí trvalo a legálne pracujú v Rakúsku, odvádzajú také isté odvody ako domáci, preto im prináležia všetky benefity ako Rakúšanom. Minister vyčíslil, že Rakúsko by prijatím tohto návrhu dokázalo ušetriť 112 miliónov eur.

"Úspora na zamestnancov zo Slovenskej republiky by predstavovala približne 23 miliónov eur za terajšieho stavu zamestnancov, hoci je to premenlivé číslo," vyčíslil Richter. Oceňuje, že v tomto smere spolu držia krajiny V4, ktoré indexáciu odmietajú. Zákon by mal v Rakúsku vstúpiť do platnosti od 1. januára budúceho roka.

Minister zároveň priblížil poslancom, že ak by Rakúsko návrh definitívne schválilo, Európska komisia pravdepodobne preskúma zlučiteľnosť zákona s právom Únie. "Zmluva zakazuje akúkoľvek priamu alebo nepriamu diskrimináciu pracovníkov na základe štátnej príslušnosti," uviedol Richter.

Návrh je neakceptovateľný

Predseda výboru Ľuboš Blaha ocenil kroky slovenskej vlády proti návrhu Rakúska. "Takýto návrh je neakceptovateľný. V tomto prípade je na našej strane EK a Európsky súdny dvor, musíme aj napriek tomu vyvíjať aktivitu," poznamenal Blaha.

Poslankyňa Edita Pfundtner (Most-Híd) je presvedčená, že Slováci nekradnú prácu Rakúšanom. "V istých prípadoch to môžeme vnímať ako susedskú výpomoc práve v oblastiach, kde potrebujú cezhraničnú spoluprácu. Musíme poukazovať na to, že platí princíp solidarity," podotkla Pfundtner.

Podľa poslanca Martina Klusa (SaS) by Slovensko možno mohlo mať aj záložný plán B, a teda, ak by sa indexovali rodinné prídavky, mala by sa indexovať aj miera odvodov a daní pre týchto zamestnancov. Podobný názor má aj Jaroslav Paška (SNS). "Mali by sme hovoriť potom aj o tom, že ak naši zamestnanci v Rakúsku budú mať indexované rodinné prídavky, tak potom by mali mať indexované aj dane," podotkol tiež Paška.

Richter poslancom prisľúbil, že bude výbor informovať o vývoji rokovaní s Rakúskom.

TASR

