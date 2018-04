Bankári varujú: Británia ešte len pocíti skutočný vplyv Brexitu

LONDÝN - Poprední londýnski bankári varujú, že Británia ešte len pocíti skutočný vplyv Brexitu, ktorý podkope jej postavenie globálneho finančného centra. Finančné spoločnosti na Britských ostrovoch sa totiž pripravujú na presun pracovných miest z Londýna na kontinent, aby si zachovali prístup na európsky jednotný trh.

"Stále budeme najväčším a najdôležitejším finančným centrom na svete o päť rokov, aj o 10 rokov," dodal minister pre brexit David Davis. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

Lloyd Blankfein, generálny riaditeľ banky Goldman Sachs v tejto súvislosti povedal, že americká banka ponechá svoju novú európsku centrálu za 1,4 miliardy USD (1,14 miliardy eur) v Londýne, ale ak by vedela pred začiatkom jej výstavby, že príde Brexit, možno by si pre ňu vybrala iné miesto. Uviedol to v rozhovore pre portál Politico.

Budúcnosť Londýna

Budúcnosť Londýna ako európskeho finančného centra je jednou z najväčších otázok na rokovaniach o Brexite. Je totiž najväčším britským exportným sektorom a najväčším zdrojom príjmov z daní. Metropoly v Európskej únii (EÚ) súperia o to, ktorá pritiahne vysoko platené bankové pracovné miesta a príjmy, ktoré prinášajú.

Premiérka Theresa Mayová pripravuje krajinu na brexit. Londýnsky sektor finančných služieb sa preto snaží pripraviť sa na stratu prístupu k najväčšiemu obchodnému bloku na svete, ktorý je jeho najväčšou výzvou od finančnej krízy v rokoch 2007-2009.

Toto odvetvie sa podieľa približne 12 % na výkone britskej ekonomiky a odvádza viac daní ako akékoľvek iné odvetvie.

Príjemne prekvapený

Podľa Blankfeina spoločnosti aktuálne prijímajú rozhodnutia, ktoré môžu viesť k ich menšej ekonomickej aktivite v Británii, aj keď pripustil, že bol sám prekvapený, aký malý účinok mal zatiaľ brexit na ich aktivity. Británia má opustiť EÚ v marci 2019.

"Mýlil som sa minimálne v tom, že by som si myslel, že už teraz budú horšie výsledky" povedal.

Predsedníčka predstavenstva najväčšej európskej banky, španielskej Banco Santander, Ana Botinová varovala, že rast finančného centra v Londýne sa zastaví v dôsledku otrasov vyvolaných Brexitom.

Koľkí neprídu

"Nemyslím si, že veľa spoločností alebo ľudí odíde z Británie, ale mali by sme mať obavy z toho, koľkí neprídu," povedala Botinová.

Britský minister pre brexit David Davis je však oveľa optimistickejší. Na konferencii v Londýne vyhlásil, že hlavné mesto si udrží štatút európskeho finančného centra. Dodal, že vládne plány v oblasti imigrácie po Brexite neuškodia firmám na ostrovoch.

"Stále budeme najväčším a najdôležitejším finančným centrom na svete o päť rokov, aj o 10 rokov," dodal.

TASR

